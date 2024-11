Moradores dos bairros que fazem divisa com a floresta estadual, antigo horto florestal, recebem orientações sobre o projeto “RestaurAção”

Moradores vizinhos à Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade-Feena, em Rio Claro, recebem a visita da equipe do Projeto “RestaurAção”. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, “o objetivo da campanha sobre o Projeto RestaurAção do Ribeirão Claro é sensibilizar as comunidades locais sobre a importância da conservação das áreas inseridas no projeto e aumentar a consciência ambiental das comunidades do entorno”.

Atualmente, o projeto atua nos bairros que estão no entorno da Feena: Vila Paulista, Bela Vista, Oreste Giovanni, Vila Industrial e São Miguel. O segmento do rio que passa dentro da floresta é o principal beneficiário. Até o momento já foram realizadas ações de contenção de erosão, curvas de nível, plantio de mudas, manejo de árvores exóticas, dentre outras atividades. Além das ações de restauração, será feito um trabalho de educação ambiental junto às comunidades e escolas da região.

A Fundação Florestal ressalta que conta com o apoio da comunidade rio-clarense no sentido de evitar o descarte irregular de lixo e o uso de fogo em áreas da floresta, além de não participar de ocupações irregulares. Além disso, todos são convidados a participar das futuras oficinas previstas pelo projeto, com ampla divulgação.