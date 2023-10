A barragem está prevista para ser construída na confluência entre os Rios Passa-Cinco e Cabeça, como parte do programa “Água é Vida”. Foto: Arquivo JC

Na semana passada, a polêmica em torno do projeto do governo do estado de construção de uma represa regional entre Rio Claro e Ipeúna foi abordada nesta coluna a partir da queixa do professor e pesquisador da Unesp, Alexandre Perinotto, de que a universidade não foi consultada sobre a proposta. Perinotto contestou declaração do coordenador de projetos do governo de Gustavo Perissinotto, Osmar da Silva Jr. que respondeu à coluna:

“Inicialmente devo me manifestar, pois realmente nunca tive o prazer de conversar com o Prof. Perinotto sobre esse assunto. Não quero causar mais polêmica, pois o assunto já é por si só, muito polêmico, mas se observarem bem o trecho da minha fala na entrevista sobre esse assunto, cito que estive no Governo do Estado, na Agência de Bacias e no Ministério Público, ponto… nesta reunião com a 5ª promotoria de Rio Claro, que ocorreu em 30/09/2022, onde existe um procedimento em andamento que trata desse assunto, estavam presentes, moradores da região da possível área da represa, moradores de Ipeúna, agência de bacias e um professor da UNESP, que se identificou como tal, o que levei a entender que a instituição estava representada, somente isso que eu quis dizer, porém constata-se que a UNESP vem sim participando e discutindo sobre o assunto, o que fica evidente com o Oficio 276/2022/5ªPJRC/ama, o qual inclusive cita a reunião. Só preciso reafirmar que este projeto é do Governo do Estado de São Paulo e quanto a ETA 3, Rio Claro necessita e ela será construída, independente da construção da represa”.

Na sexta-feira (13), o professor Perinotto participou do Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan News, onde reforçou que a universidade não foi consultada, apenas informada depois que o fato já havia sido publicado na imprensa e depois que o local da barragem já estava definido. Lembrando que já levou o caso à Promotoria, o docente também destacou que, no momento atual, ”o projeto só beneficia Piracicaba”, já que as demais cidades terão que investir para transportar a água da representa até seus sistemas de captação e tratamento. Assista abaixo.

“Na política, eu tenho aprendido que a gente vive um dia depois do outro. No momento, eu estou muito focado na entrega das nossas obras” Respondeu o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD), ao ser questionado por ouvinte da rádio Jovem Pan News se pretendia ser candidato a deputado ou teria outra pretensão politica, além do Executivo local.

Prefeito Gustavo Perissinotto durante entrevista no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News de Rio Claro

Cachimbo da Paz – Na manhã de quinta-feira (12), os presidentes do PT, João Guilherme, do PC do B, Ari Rios e do PV, Ricardo Campeão estiveram reunidos para iniciar a organização da Federação Brasil da Esperança em Rio Claro. Segundo comunicado, “na conversa trataram sobre a formação da chapa proporcional e também iniciaram o debate sobre candidatura a prefeito apresentado pela federação. Além disso, os partidos se colocaram abertos a conversas com outras agremiações partidárias com o propósito de se apresentar como uma alternativa para as eleições de 2024”. Ou seja, outras siglas podem fortalecer uma candidatura da esquerda a prefeito de Rio Claro.

Presidentes do PT, João Guilherme, do PC do B, Ari Rios e do PV, Ricardo Campeão

Bandeira

A volta da harmonia à federação PT, PCdoB e PV está ligada à mudança no comando do diretório do Partido dos Trabalhadores. A missão do presidente eleito, João Guilherme, seria promover o bom entendimento entre os três partidos,que obrigatoriamente terão que estar juntos em 2024. E, claro, levar adiante o próprio nome para encabeçar a lista de pré-candidatos.

De A a Z

Chamou a atenção a pluralidade ideológica e partidária no público presente à homenagem ao advogado Ruy Fina na semana que passou na Câmara Municipal. De presidente do PL a presidente eleito do PT, lideranças da política local, incluindo os adversários, reconhecem o valor do dr. Ruy na defesa da democracia. Tipo de manifestação rara de se ver hoje em dia.

Acadêmico

No dia 08 de novembro o secretário municipal de Segurança, Gustavo Viegas Carneiro, tomará posse na Academia de Ciências e Letras dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em solenidade que vai acontecer na Capital. Desde os tempos em que comandava delegacias em Rio Claro, Viegas já se dedicava também à vida acadêmica e agora tem o trabalho reconhecido.