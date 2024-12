Parcival Módolo será responsável pela regência do espetáculo, às 19h30

Acontece na quinta-feira (12), a partir das 19h30, na Capela do Colégio Puríssimo Coração de Maria, localizada na Rua 7, 881, no Centro de Rio Claro, mais um espetáculo do “Concertos do Advento”, realizada pela Orquestra Filarmônica de Rio Claro. A apresentação será “Glória”, de Jonh Rutter, com o Coral do Mackenzie – SP e Orquestra Filarmônica de RC, com a regência de Parcival Módulo, maestro internacionalmente conhecido, atualmente é maestro principal da Orquestra Sinfônica Collegium Musicum Potsdam, Alemanha, e Coordenador Geral da Coordenadoria de Arte e Cultura do IP Mackenzie.

No sábado (14), os eventos voltam a acontecer e a apresentação fica por conta do coral Madrigal Cor da Voz, com a participação especial do Coral Jovem da Matriz de São João Batista, sob regência de Milene Corso, na Igreja Matriz de São João Batista, na Rua 6, sem número, no Centro, a partir das 20h.

Maestro Parcival Módulo rege apresentação na quinta (12)

CAFÉ COM GUI

A partir das 10h, no domingo (15), na Casa de Cultura, localizada na Rua 4, 563, no Centro, acontece a apresentação do Projeto de Inclusão para pessoas com deficiências e de auxílio a Casa de Nossa Senhora.

Na segunda-feira (16), a apresentação fica por conta do Coral Incantus, da cidade de Americana, sob regência de Eduardo Lustosa, na Capela do Colégio Puríssimo, na Rua 7, 881, no Centro, a partir das 20 horas.

Os eventos resgatam os tradicionais concertos do advento e homenageiam, em 2024, a Irmã Hermínia Maria Zago.

A temporada 2024 da Orquestra Filarmônica e esta edição dos “Concertos do Advento” têm o patrocínio da Whirlpool pela Lei Rouanet e, pela Lei Municipal de Incentivo, de Barbo Construtora, Xavier Camargo Imóveis, Casa do Construtor, Estrutura Dinâmica, Sapataria Lago Azul, Sobradão Eventos e Jog Instrumentos Musicais, colaboração da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Rio Claro e apoio cultural da Brumati Engenharia, Colégio Puríssimo e Talklink.