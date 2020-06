O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (26) a nova atualização das fases do Plano São Paulo, na qual foi constatado que várias regiões do estado voltam, obrigatoriamente, à fase vermelha de flexibilização a partir da próxima segunda (29). A próxima fase se estende até o dia 14 de Julho.

A regional de saúde de Piracicaba, a qual Rio Claro pertence, foi uma das regiões que retrocederam à fase vermelha, que tem as restrições mais rígidas, podendo funcionar apenas os serviços essenciais.

Apesar de cidades como Rio Claro, Limeira e outras já terem fechado o comércio nos últimos dias, as outras cidades da região serão obrigadas a tomar a mesma medida. Piracicaba e outros municípios, que mantinham o comércio aberto, terão de fechar tudo a partir de segunda.

RIO CLARO

Apesar do prefeito Juninho da Padaria ter anunciado nesta semana o fechamento do comércio até o dia 4 de Julho, a nova atualização do Governo do Estado obriga Rio Claro a se manter na fase vermelha até o dia 14 do próximo mês.

Grande São Paulo

A capital do estado e cidades próximas tiveram melhorias nos índices de covid-19 e estruturas de saúde, portanto poderão ter maior flexibilização dos serviços, já que se encontram na fase amarela.

Confira abaixo o documento divulgado pelo Governo de SP com detalhes da próxima fase da quarentena no estado: