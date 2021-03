SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ao menos dez profissionais que participam das gravações do Canta Comigo, reality musical da Record, receberam diagnóstico positivo para o novo Coronavírus. Segundo nota encaminhada pela produtora Endemol Shine Brasil, responsável pelo programa, as pessoas infectadas foram afastadas, e as filmagens seguem normalmente por nenhum novo caso ter sido identificado.



Ainda de acordo com a empresa, os dez profissionais contaminados estão em casa, e a maioria é assintomática. “Poucos apresentaram apenas sintomas leves”, informa a nota. O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia, com situações críticas em todas as regiões do país e até mesmo colapsos em algumas áreas. Os níveis de ocupação de UTIs estão acima de 90% em diversas capitais.

Participam da atração cem jurados, além das pe

ssoas que disputam o reality. De acordo com o colunista Fefito, do UOL, o cantor Juninho Bill e Felipe Simmons Mendes, conhecido por sua atuação como cover do cantor Gene Simmons, estão entre os que receberam diagnóstico positivo para a doença.



Por meio de sua assessoria de imprensa, a Record informou: “Confiamos e trabalhos juntos com nossos parceiros para termos critérios de máxima segurança em todas as nossas produções”.



Formato original da Endemol, o Canta Comigo é exibido em diversos países. No Brasil, as duas primeiras temporadas foram comandadas por Gugu Liberato. Com a morte do apresentador em 2019, Xuxa comandou uma edição especial do reality de Natal, em 2020. Também no ano passado, Rodrigo Faro foi o responsável por uma versão adolescente da atração.



O apresentador segue no comando desta nova temporada do Canta Comigo, que é gravada nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. A ideia central do reality é ver se o candidato a vencer a disputa, ao se apresentar, é capaz de levantar cem jurados de uma só vez para cantar junto.



PROTOCOLOS

Em nota, a Endemol Shine Brasil afirma que segue rigorosos protocolos de segurança para as gravações do Canta Comigo, o que inclui uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, infectologistas e profissionais da área, que orientam as medidas adotadas em todos os estágios da produção.



“Entre os nossos rigorosos protocolos estão as testagens por faseamento (a cada nova fase de gravação, testamos todo o time), além da aferição diária de temperatura de todos os funcionários, estações de higienização distribuídos em todo o local de gravação, uso obrigatório de máscaras N95, distanciamento seguro, além dos aparatos de acrílico separando os jurados no cenário. O controle de cumprimento é realizado por uma equipe exclusiva de produtores, dedicados a este fim”, diz.



Segundo a empresa, foi na última testagem realizada na equipe do reality que se identificou um total de 10 pessoas infectadas. “Nossa equipe segue as gravações normalmente por não termos identificado nenhum novo caso interno, sempre seguindo todos os protocolos de segurança que usamos em nossas produções. Seguiremos as testagens por faseamento como sempre realizamos em todas as nossas produções, prezando sempre pela saúde e bem-estar de todos os envolvidos”, informa.