“Rebanhão” reúne fieis na Paróquia do Bom Jesus

De sábado (22) a terça-feira (25) o movimento de Renovação Carismática promove na Igreja Matriz do Bom Jesus, na Via da Saudade, mais uma edição do “Rebanhão de Carnaval”. Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, os organizadores falam sobre a programação religiosa, aberta à toda comunidade. No local também haverá venda de alimentos e bebidas, além de estrutura completa para receber o público.