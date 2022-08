A prefeitura de Rio Claro esteve representada no Encontro de Inclusão e Acessibilidade, realizado na quinta-feira (18) no Memorial da América Latina, em São Paulo e promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de São Paulo.

O encontro contou com a participação da presidente do Fundo Social do Estado, Luciana Garcia e da Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Aracélia Costa.

De acordo com Paulo Meyer, assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro e membro do Conselho Gestor da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, “Rio Claro se destaca no âmbito de políticas públicas para pessoas com deficiência, e isso se deve à parceria que temos com o governo estadual, que vem resultando em várias conquistas para o município”.

Além de ser a primeira cidade a aderir ao programa Todas In Rede, que consiste em cursos, eventos on-line, acolhimento e incentivo ao empreendedorismo de mulheres com deficiência, Rio Claro vem realizando inúmeros cursos em parceria com a Secretaria de Estados dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O município obteve ainda, a partir do trabalho realizado em conjunto com o governo estadual, a instalação de playground adaptado no Lago Azul, (investimento de R$ 51 mil), academia ao ar livre adaptada para deficientes no pátio aberto do Centro de Habilitação Infantil na Vila Cristina (R$ 45,7 mil), três cadeiras de rodas adaptadas para trilhas na Floresta Estadual (R$ 18,8 mil) e um kit de acessibilidade para a biblioteca do Centro Cultural (R$ 28 mil) que inclui scanner para leitura e régua em braile. O município aguarda, ainda, uma van adaptada para o transporte a eventos culturais e sociais no valor de R$ 351 mil, além de R$ 250 mil para obras de acessibilidade em calçadas.