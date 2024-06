A cidade de Rio Claro é a 22ª que mais gerou empregos neste ano no Estado de São Paulo, segundo dados oficiais divulgados pelo Governo Estadual com base nos dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 1.997 vagas criadas com carteira assinada no município. Somente em janeiro, o saldo foi de 561 contratações, em fevereiro de 424, em março foram de 582 contratações e abril de 430. No acumulado dos últimos 12 meses, Rio Claro ficou na 34ª colocação entre as 50 que mais criaram vagas no Estado: 2.184 vagas assinadas.

Considerando especificamente o saldo de abril, em Rio Claro, o setor que mais contratou foi o de Construção. Já no Estado, em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas: 0,54% em abril, 2,08% no acumulado do ano e 3,49% em 12 meses. Além disso, São Paulo criou 31,8% do total de vagas com carteira assinada do país em abril, 30% do total no acumulado do ano e 28% do total em 12 meses. No Sudeste, o estado de São Paulo foi responsável por criar cerca de 60% do total de vagas da região em todos os períodos.

Enquanto o salário médio de admissão no Brasil ficou em R$ 2.081,50, em São Paulo foi de R$ 2.403,33. O rendimento no estado aumentou 1,41% em relação ao mês anterior e 0,37% em relação ao mesmo mês do ano passado. No Sudeste, o salário ficou em R$ 2.270,30. O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas em abril.

Veja o desempenho de cada setor da economia: Serviços: 41.734; Indústria geral: 15.497; Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 8.795; Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 6.232; Construção: 4.051. Novamente, o Estado de São Paulo registrou o maior salário médio de admissão do país, seguido por Distrito Federal (R$ 2.208,26), Rio de Janeiro (R$ 2.198,43) e Santa Catarina (R$ 2.131,39).