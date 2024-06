Paulo Miklos sobe ao palco na segunda com Orquestra

Evento começa a partir das 18h desta sexta-feira, no Lago Azul

A partir desta sexta-feira (21) até segunda-feira (24), Rio Claro celebra seu aniversário com a 3ª edição do Festival Rango e Rock. O destaque do evento será a apresentação de Paulo Miklos, ex-vocalista da banda Titãs, acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Rio Claro, na segunda (24), às 19h30. As apresentações acontecerão no Parque Lago Azul e a entrada é gratuita e livre para todas as idades. Os organizadores solicitam a doação de 1 litro de leite para o Fundo Social de Rio Claro.

Além da aguardada performance de Miklos com a Orquestra, o evento também contará com o grupo Rod Hanna, no dmingo (23), às 20h, conhecido por suas releituras de disco music, que atrai grandes públicos por onde passa. O festival oferece diversas opções gastronômicas e um espaço kids monitorado para garantir a diversão das crianças.

O Festival Rango e Rock é uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro e a Baum Produtora Cultural. Os patrocinadores do evento incluem Whirpool, Casa do Construtor, Cervejaria Frederícia, MyPub, Sapataria Lago Azul, Xavier Camargo Imobiliária, Barbo Empreendimentos, Estrutura Dinâmica e SE Eventos.

A banda Rod Hanna (disco music) é uma das atrações do Rango e Rock no domingo, a partir das 20 horas

Confira a programação!

Sexta-feira (21) – abertura às 18h

18h30 – Banda Ferrovéio (rock nacional e internacional)

20h30 – These days (Bon Jovi Cover)

Sábado (22) – abertura às 13h

14h30 – Cry Baby

16h30 – Legião Urbana Cover SP

18h30 – Brave New Maiden (Iron Maiden Cover)

21h00 – Queen music tribute

Domingo (23) – abertura às 13h

14:00 – Samba da Aninha (samba rock / clássico)

16h30 – Playmohits (flashback 80)

20h00 – Rod Hanna (disco music)

Segunda-feira (24) – abertura às 13h

14h30 – Roda de Samba: Kalu e os Bambas

18h30 – Nicole Nagib (rock pop)

19h30 – Especial Paulo Miklos + Orquestra Filarmônica de Rio Claro