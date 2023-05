Roubo em uma empresa de engenharia localizada no Km 17 da SP-310, Rodovia Washington Luís, aconteceu na madrugada no último dia 1º de maio. Uma quadrilha com seis assaltantes portando armas de fogo e encapuzados invadiram o local e renderam o vigilante de 57 anos. Os assaltantes levaram do local solda elétrica, serra elétrica, lixadeira, duas extensões elétricas, tesoura de cortar vergalhão e aparelho celular. Os criminosos permaneceram no barracão até às 2h da madrugada e a ocorrência foi registrada às 14h05 desta terça-feira, dia 02, no plantão policial. O local não possui sistema de vigilância por câmeras.

Furto

Pet shop no bairro Cidade Claret, região oeste de Rio Claro é vítima de dois furtos seguidos. O responsável, o proprietário de 56 anos, esteve às 17h35 desta terça-feira no plantão policial para registrar ambas as ocorrências. A primeira aconteceu no último dia 14 de março, usando uma escada, entraram no estabelecimento e levaram botijão de gás, cinco tesouras de tosa, três barbeadores de cabelo usados para tosa, 10 lâminas de tosa, ventilador, dois aparelhos de som, cinco torneiras elétricas, torneiras de aço e garrafa de cachaça. A segunda ocorrência aconteceu na madrugada passada, dessa vez levaram fios e cabos, cerca de 1 metro. No local há sistema de vigilância por câmeras.

Furto

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de furto de aproximadamente 150 metros de fios e cabos às 2h da madrugada do último dia 1º de maio em uma igreja localizada no Parque Universitário. A ocorrência foi registrada às 22h25 desta terça-feira, dia 02, no plantão policial da Avenida da Saudade.

Capturado

Homem de 26 anos foi capturado pela Polícia Militar às 20h de terça-feira (02) na Rua 27, Jardim Santa Eliza, região oeste de Rio Claro. O capturado era procurado por roubo, artigo 157 na Lei do Código Penal, em regime fechado.