Seis pessoas foram presas e cinco veículos em três bairros do município

A Polícia Civil de Rio Claro e da região prenderam nessa quinta-feira (16) seis procurados e cumpriram mandado de apreensão de cinco veículos de luxo no Cervezão, Araucária e Progresso em detrimento da Operação Policial Drive Thru, que foi deflagrada com a finalidade de dar cumprimento a diversos Mandados de Prisão e Busca Domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário.

Segundo as autoridades, no início deste ano, a Delegacia de Investigações de Sobre Entorpecentes (Dise), começou investigação que recaia sobre uma Organização Criminosa voltada ao narcotráfico, tal organização, também, se valia de menores de idade na função de vapores (pessoas que comercializam as drogas nas ruas).

Anteriormente, no mês de maio, indivíduos que encabeçavam a organização criminosa foram presos com 3 mil microtubos contendo cocaína e mais uma grande quantidade de cocaína ainda não fracionada perfazendo mais de 2,5kg de entorpecente, além de pistola e R$ 30 mil em espécie.