Raquel Kapp, mãe de Guilherme, conta que projeto terá nova sede, cedida gentilmente pela Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado e reforma será feita

Difícil encontrar por Rio Claro ou cidades da região quem nunca tenha guardado tampinhas de garrafas pet ou não tenha ouvido falar sobre o projeto desenvolvido pelo Gui, sua família e as dezenas de voluntários que encorpam a causa. As tampinhas são reunidas, separadas, vendidas e com o dinheiro, o projeto adquire cadeiras de rodas e de banho que são doadas a pessoas que necessitam.

CLIQUE AQUI PARA AJUDAR O GUI

Raquel Kapp é mãe de “Guiii” e fala sobre o trabalho que realizam e projetos futuros. “No dia 13 de outubro completamos cinco anos do “Projeto do Guiii”. Recentemente criamos uma associação em nome do Guilherme, para que possamos desenvolver ainda melhor o trabalho que realizamos e a novidade do momento é nossa nova sede, localizada pertinho de casa, no salão gentilmente cedido pelos membros da Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, localizado na Rua 2, no Centro de Rio Claro”, conta.

O espaço, que já possui a documentação assinada juntamente com a Congregação, precisa de uma reforma. E segundo Raquel, as melhorias serão benéficas tanto para o projeto quanto para as irmãs, que utilizam o salão em algumas ocasiões.

“Estamos em conversa com profissionais da área e vamos demolir o palco que tem, fazer uma cozinha maior, que possa atender também a demanda da casa das irmãs, que abriga 17 delas no momento e banheiros, tudo com as adaptações de acessibilidade necessárias. Vamos transferir o projeto para o salão, para que tudo possa funcionar melhor e para a reforma necessárias, vamos organizar campanhas, mas já estamos com uma vaquinha on-line para quem puder e quiser ajudar”, finaliza.