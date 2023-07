Flávia Alessandra de Souza durante sua fala no XX ISA World Congress of Sociology of the International Sociological Association. Foto: Divulgação

Natural de Rio Claro, Flávia Alessandra de Souza é professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia

“A Associação de Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus [APEDFI] e mulheres negras com doença falciforme em Ilhéus-Ba, Brasil: opressões, mobilização e conquistas” foi o tema da apresentação da professora e pesquisadora do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Flávia Alessandra de Souza, no XX ISA World Congress of Sociology of the International Sociological Association (XX Congresso Mundial de Sociologia da Associação Internacional de Sociologia).

O trabalho é o resultado de uma pesquisa que a professora Flávia Alessandra realiza em parceria com a presidente e ativista da APEDFI – Associação de Pessoas com Doença Falciforme de Ilhéus, Maria Noemia das Neves Conceição. As pesquisadoras destacam que “Ilhéus tem a associação de pessoas com doença falciforme mais antiga da Bahia, e que, estatisticamente, a Bahia é o Estado que apresenta a maior incidência de pessoas com doença falciforme no Brasil. Em função deste trabalho, as pesquisadoras vêm construindo um diálogo significativo com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia – SEPROMI, sobretudo no sentido de combater o racismo na saúde e de assegurar direitos e qualidade de vida para as pessoas com doença falciforme em Ilhéus e no sul da Bahia”.

O congresso mundial ocorreu na cidade de Melbourne, Austrália, entre 25 de junho e 1º de julho de 2023.

Trajetória iniciada em Rio Claro

Nascida em Rio Claro, Flávia Alessandra cursou a graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual Paulista – Unesp. No Mestrado e no Doutorado, defendidos na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar (com estágio doutoral na Universidade de Pittsburgh-EUA), seus estudos foram relacionados às relações sociais e poder aqui no município. Foi homenageada em Ilhéus (BA), onde fica a Universidade de Santa Cruz, com o título de Cidadã Ilheense. Visita Rio Claro regularmente para rever familiares e amigos.

