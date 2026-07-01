Calor; sol; Rio Claro; dia de sol

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Massa de ar seco mantém tempo estável e sem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (1º)

De acordo com informações do Centro de Análise e Planejamento Ambiental (CEAPLA/IGCE/UNESP) e da Prefeitura Municipal de Rio Claro, a condição de tempo estável permanece predominante no estado de São Paulo. Esse cenário é resultado da atuação de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas.

A previsão meteorológica para todas as regiões paulistas é de predomínio de sol e baixa nebulosidade, sem expectativa de chuva. Em Rio Claro, as temperaturas continuam elevadas, refletindo o padrão observado em grande parte do território estadual.

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A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 12,2°C. Para o restante do dia, a máxima prevista para o município é de 29°C.

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