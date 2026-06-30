Imagem ilustrativa

Com mínima de 13,4°C e máxima prevista de 29°C, a condição meteorológica para a cidade permanece estável sem previsão de chuvas para o período

De acordo com informações da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a previsão do tempo em Rio Claro para esta terça-feira, 30 de junho, indica estabilidade com sol entre poucas nuvens. O cenário meteorológico no município segue sem expectativa de chuvas.

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 13,4°C, e a máxima prevista para o decorrer do dia é de 29°C, apresentando uma gradativa elevação.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Panorama meteorológico no Estado de São Paulo

Conforme o monitoramento do IPMet, o tempo segue estável em grande parte do estado de São Paulo, também marcado por sol entre poucas nuvens. A passagem de uma frente fria pelo oceano ocasionará aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas apenas nas regiões sul do território paulista durante o período da tarde.