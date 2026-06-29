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Com mínima de 15°C e máxima de 29°C, o dia segue estável em Rio Claro, mas frente fria se aproxima do estado de São Paulo

De acordo com informações do IPMet, o tempo permanece estável em praticamente todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira, com sol entre poucas nuvens predominando na região. Contudo, a aproximação de uma frente fria começa a provocar um aumento na nebulosidade e a possibilidade de chuvas isoladas nos setores oeste, sul e leste do território paulista.

As temperaturas apresentam uma tendência de gradativa elevação ao longo do dia em diversas localidades. Em Rio Claro, os termômetros seguem essa característica climática, oferecendo um início de semana com clima ameno e gradualmente mais quente durante a tarde.

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A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 15°C. Para o período da tarde, a previsão aponta que a temperatura máxima pode atingir os 29°C. Os dados meteorológicos são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).

O que esperar do clima para os próximos dias

A instabilidade gerada pela frente fria deve ser monitorada para verificar possíveis alterações nas condições meteorológicas em Rio Claro. A orientação para a população é acompanhar as atualizações diárias dos órgãos oficiais para o planejamento de atividades ao ar livre.