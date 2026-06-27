Imagem ilustrativa

Previsão do Climatempo indica sol entre nuvens e ausência de chuva para este sábado e domingo na Cidade Azul

O último fim de semana de junho será marcado por tempo estável e temperaturas amenas em Rio Claro. De acordo com a previsão meteorológica, não há expectativa de chuva para este sábado (27) e para o domingo (28), garantindo condições favoráveis para as atividades ao ar livre.

A mínima registrada na manhã deste sábado foi de 14 graus. Ao longo do dia, o sol predomina entre algumas nuvens, com possibilidade de névoa nas primeiras horas da manhã. A temperatura máxima prevista é de 24 graus, enquanto a noite deverá apresentar céu com poucas nuvens.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Condições do tempo para o domingo

Para o domingo (28), o tempo permanece firme, com muitas nuvens ao longo de todo o dia intercaladas por períodos de abertura de sol. Os termômetros devem registrar variação térmica entre 15 e 25 graus, sem probabilidade de precipitação significativa.

Segundo os dados do portal Climatempo, o restante do fim de semana será caracterizado por ventos fracos e baixa probabilidade de mudanças bruscas nas condições meteorológicas em Rio Claro.