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Previsão do tempo indica céu nublado com chuvas isoladas e declínio das máximas nos próximos dias

De acordo com o IPMet, o deslocamento de uma frente fria pelo estado de São Paulo mantém a condição de tempo instável em diversas regiões paulistas nesta terça-feira. A previsão aponta céu nublado, com ocorrência de áreas de chuvas e trovoadas isoladas, acompanhadas por um declínio nas temperaturas máximas.

A tendência é de que a frente fria se desloque em direção ao Rio de Janeiro. A partir de quarta-feira, a previsão indica uma melhora gradativa nas condições climáticas, começando pelas regiões oeste e sul do estado. Essa mudança ocorre devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, que favorece a diminuição das nuvens e das precipitações, além de provocar um declínio mais acentuado das temperaturas nos próximos dias.

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Em Rio Claro, dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal) registraram temperatura mínima de 16.2°C nesta terça-feira. A máxima prevista para hoje é de 23°C.