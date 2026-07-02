Imagem ilustrativa

Massa de ar seco mantém o tempo estável e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia no município

De acordo com informações do IPMet, o tempo permanece estável em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A previsão indica o predomínio de sol e pouca nebulosidade na região, condição causada pela atuação de uma massa de ar seco. Esse sistema meteorológico é o responsável por manter os índices de umidade do ar em níveis baixos e desfavorecer a formação de nuvens de chuva.

As temperaturas apresentam um comportamento característico de transição ao longo do dia, com registros amenos durante a noite e no início da manhã, seguidos por uma elevação gradativa no decorrer das horas.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular?Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente:https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Dados da Estação Meteorológica local

Conforme dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 12,4°C. Para o período da tarde, a máxima prevista é de 29°C.