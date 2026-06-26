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Com a influência de um sistema de alta pressão, o estado de São Paulo terá predomínio de sol e tempo mais estável nos próximos dias

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro e em diversas regiões do estado de São Paulo aponta para uma melhora nas condições climáticas, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Para esta sexta-feira, espera-se céu parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de áreas de chuvas isoladas, especialmente no norte, nordeste e leste paulista. As temperaturas estarão em gradual elevação, o que deve proporcionar a diminuição do frio registrado nos últimos dias.

Para este sábado, a previsão é de tempo estável em praticamente todo o território do estado de São Paulo, com sol entre poucas nuvens. Contudo, há a possibilidade de chuvas isoladas apenas na faixa sul do estado, enquanto as temperaturas continuam em elevação.

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O tempo deve manter-se estável no domingo, com predomínio de sol e céu claro a poucas nuvens. Não há expectativa de tempo chuvoso no estado paulista neste início de semana e as temperaturas seguirão em elevação.

Dados meteorológicos locais

As informações fornecidas pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) indicam que a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira no campus da Unesp foi de 12,2°C, com máxima prevista de 22°C para o dia.