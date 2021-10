Na foto, João Oscar, Dr. Rodrigo Furtado, Victor Levy, Denis Suidedos e Carlinhos Barbosa, durante visita ao vereador

O enfrentamento da Covid-19 é um desafio muito grande para quem contrai o vírus. A doença pode agir de forma diferente no organismo de cada um, como é possível entender através de muitos relatos e para o vereador e presidente da Câmara Municipal de Cordeirópolis, Carlinhos Barbosa, essa batalha felizmente foi vencida.

“Comecei a sentir os sintomas, muita tosse, no final do mês de julho, fiz o teste, deu positivo, fui diagnosticado com o novo coronavírus. Fiz também exames para ver as condições dos pulmões, que estavam bastante prejudicados e precisei ser internado com urgência”, conta o presidente da Casa de Leis, que está afastado por conta do tratamento.

Barbosa precisou ser intubado por 31 dias e permaneceu internado por mais 26. E seu quadro foi se agravando, segundo o que relatou ao Jornal Regional.

“Voltei para casa no dia 20 do mês passado, meu quadro era praticamente irreversível, tive parada cardíaca e quando voltei para casa, voltei completamente debilitado, sem forças para nada, agora já consigo andar com o auxílio do andador, estou fazendo o tratamento e me sinto muito melhor, estou me recuperando bem”, explica.

O vereador de Cordeirópolis comenta ainda que pretende voltar ao trabalho antes do início do ano que vem e agradece as orações de todos.

“Quero voltar antes do final do ano e gostaria muito de agradecer a todos, a corrente de oração que foi feita, teve a mão do homem, mas com certeza a mão de Deus.”