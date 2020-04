A prefeitura de Rio Claro está dando início à operação De Olho na Queimada 2020, voltada ao monitoramento e ao combate de queimadas e incêndios principalmente em áreas verdes e terrenos do município. Como nos anos anteriores, a iniciativa é voltada às ações necessárias no período de menor incidência de chuvas, quando os riscos associados ao fogo aumentam. “É fundamental que a comunidade colabore e não faça queimadas, além de sempre descartar corretamente os resíduos”, destaca o prefeito João Teixeira Junior.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Marco Antonio Bellagamba, a prefeitura também manterá outros recursos já utilizados no combate e controle de incêndios. “Temos o monitoramento feito com as equipes da Defesa Civil por terra e também pelo ar, com o auxílio de drones”, informa. O trabalho conta com o suporte da Guarda Civil Municipal, que realiza patrulha ambiental em conjunto com os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente.

“A prefeitura investe em conhecimento e em recursos para proporcionar uma segurança e qualidade de vida aos moradores, sendo que a participação da sociedade é essencial para que tenhamos sucesso”, frisa o diretor da Defesa Civil de Rio Claro, Wagner Martins Araújo, lembrando que a quantidade de queimadas neste período do ano geralmente amplia os problemas respiratórios em pessoas com algum tipo de debilidade, principalmente crianças e idosos.

Para ajudar na redução de queimadas e incêndios, a população deve fazer o descarte correto de lixo e nunca colocar fogo em terrenos, vias públicas e áreas verdes, o que, além de prejudicial, é proibido por lei.

Quem flagrar pessoas cometendo delitos como esses pode entrar em contato com a Guarda Civil (153) ou Ouvidoria da Prefeitura (156). Em casos de focos de incêndios, a orientação é para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).