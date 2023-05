Nova creche será inaugurada às 10h30 desta quarta-feira

O município de Rio Claro passará a contar com uma nova creche na rede pública municipal de ensino. A prefeitura de Rio Claro colocará em funcionamento no bairro Vila Paulista uma creche para 110 alunos, que será inaugurada na manhã desta quarta-feira (31). “Vamos continuar investindo em educação e, no caso das creches, é uma tranquilidade para as mães que precisaram trabalhar fora”, afirma o prefeito Gustavo.

O prédio alugado pela Secretaria Municipal da Educação passou por reformas e também ganhou mobiliário novo. “Fizemos investimentos da ordem de R$ 100 mil”, informa a secretária municipal Valéria Velis. A nova creche levará o nome de Escola Municipal Professora Edna Cristina Fardim Fernandes.

A prefeitura de Rio Claro está trabalhando para ampliar as vagas de ensino, inclusiva nas creches. Para isso, lançou o projeto Educação em Ação, acelerando obras no setor. No Jardim Residencial das Palmeiras está em fase avançada de construção creche para 188 crianças. No Residencial dos Bosques, outra obra está quase concluída: um prédio onde funcionará creche que vai atender 188 crianças de zero a três anos em período integral. No bairro Benjamin de Castro, a prefeitura deverá concluir em breve uma escola com capacidade para atender 780 alunos de ensino fundamental I (1º ao 5º ano).

Em outubro do ano passado a prefeitura entregou as obras de ampliação da escola municipal Paulo Koelle, que tinham sofrido uma paralisação de 10 anos. Em maio de 2022 a prefeitura de Rio Claro colocou em funcionamento uma escola municipal no Jardim das Nações, com atendimento de educação infantil em período integral e parcial para 278 crianças da faixa etária de zero a seis anos.

No final de novembro passado a Secretaria Municipal da Educação iniciou as obras de retomada e conclusão do auditório, de construção de conjunto de sanitários e reforma da quadra poliesportiva da escola municipal Hamilton Prado, na Vila Olinda, outra obra que ficou uma década paralisada.