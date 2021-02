Rubens Cavallari/Folhapress

ALINE MAZZO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Prefeitura de São Paulo vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 de idosos com idades entre 80 a 84 anos para no próximo sábado (27) -dois dias antes da data prevista.



A vacinação será feita nos cinco pontos de drive-thru e nas 82 AMAs que funcionam aos sábados. A partir de segunda (1), as doses estarão disponíveis para esse público em todos os postos de saúde da cidade. Segundo a prefeitura, há mais de 140 mil idosos nessa faixa etária na cidade.



A medida foi anunciada em entrevista coletiva pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) na manhã desta quinta-feira (25).



Assim, a gestão Bruno Covas (PSDB|) novamente se antecipa ao governo do estado na vacinação dos idosos. A prefeitura já havia adiantado a imunização de idosos do grupo de 85 a 89 anos em 11 de fevereiro e também e determinou que os paulistanos com mais de 90 anos começassem a ser vacinados no último dia 5, três dias antes do programado pelo estado.

A partir de segunda também começarão a ser vacinados nos postos de saúde da cidade os profissionais de saúde autônomos com mais de 55 anos. Antes, só estavam sendo vacinados membros desse grupo com mais de 60 anos.



A prefeitura também iniciará na próxima semana a imunização de 3.500 funcionários da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que lidam com idosos e com a população em situação de rua.

Também foram apresentados na coletiva os dados da fase 3 do inquérito sorológico feito na capital em 2021. O levantamento mostra um aumento da prevalência de contaminados pela Covid-19 na cidade, com estimativa de 16,3% de infectados. Na fase 2, essa taxa era de 13,9%.



A região com maior incidência da doença é a zona leste, onde 22,9% dos habitantes jé teve a doença. Em seguida vem a zona sul, com 16,4% de contaminados, seguida pela zona norte (12,3%), centro-oeste (13,2%) e a região sudeste (11,8%), que reúne bairros com Vila Mariana, Ipiranga e Vila Prudente.



A prevalência da doença nas áreas com IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baixo é de 20,5%, praticamente o dobro do registrado nas regiões de IDH alto, em que a taxa de infectados cai a 10,5%.



A fase 3 do inquérito revelou ainda o aumento do percentual de doentes assintomáticos. Segundo o estudo, 43% dos paulistanos que tiveram Covid-19 ficaram assintomáticos. No início do ano, na fase 1 da pesquisa, esse índice era de 29,2%.



Para o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, esse dado reforça a necessidade do uso de máscara e da manutenção das medidas de distanciamento social.

Questionados se têm frequentado locais como bares, restaurantes, cafés, academia ou hotel, 35,9% afirmaram que costumam ir a pelo menos um desses estabelecimentos. Na fase 1, essa marca era de 32,4%.

Entre quem frequenta esses locais, a prevalência de contaminação é de 17,6%. Já no grupo dos que não frequentam, a taxa de contaminação cai para 15,1%.



O inquérito testou 1.745 paulistanos com mais de 18 anos, em todas as regiões da cidade, até 4 de fevereiro.

ONDE SE VACINAR

Drive-thrus (segunda a sábado, 8h às 17h):

Estádio do Pacaembu – praça Charles Miller – Pacaembu (zona oeste);

Neo Química Arena Corinthians – av. Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera (zona leste);

Autódromo de Interlagos – av. Jacinto Júlio – Portão 9 KRF – Interlagos (zona sul);

Centro de Exposições do Anhembi – rua Olavo Fontoura – Portão 38 – Santana (zona norte);

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente – rua Marechal Malet, 611 – Vila Prudente (zona leste).

Centro-Escolas (segunda a sexta, 7h às 19h):

Barra Funda – av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283 – Barra Funda (zona oeste)

Geraldo de Paula Souza – av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré (centro)

Samuel Barnsley Pessoa – av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã (zona oeste)

468 UBSs/AMAs Integradas:

Veja como achar a mais próxima no ttps://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/