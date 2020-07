Durante coletiva na manhã desta quarta-feira (22) no Paço Municipal, o prefeito Juninho da Padaria e o secretário de Educação Adriano Moreira anunciaram que a aulas da rede municipal de ensino não irão retornar mais neste ano de 2020.

A decisão foi tomada após a análise do Plano de Retomada onde foi aberta uma consulta pública aos profissionais que atuam na educação e também aos pais de alunos.

Além disso foi levado em conta os protocolos centrais para as escolas apresentados pelo governador do Estado de São Paulo João Doria que são: uso de máscaras, distanciamento e medidas de precaução como alcool em gel, aferição de temperatura, entre outros.

“Nós entendemos que esses protocolos centrais não seriam suficientes para proteger integralmente nossos os profissionais, as famílias e principalmente as crianças nas escolas, já que é preciso levar em conta as responsabilidades que seriam atribuídas à elas pelas idades em questão”, disse Adriano Moreira (secretário de Educação).

Já o prefeito Juninho destacou que a decisão foi difícil mas que a prioridade são as vidas: “Educação é muito importante mas não podemos fechar os olhos diante da pandemia. O mais sensato seria o cancelamento do ano letivo mas isso é uma decisão que vai além e depende de âmbitos maiores como o Governo Federal”, destacou o chefe do Executivo.

Rio Claro tem quase 20 mil alunos na rede municipal de ensino e conta atualmente com 69 instituições entre escolas e projetos.