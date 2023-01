A etapa que antecede a 15ª Conferência Municipal de Saúde de Rio Claro terá 18 pré-conferências na próxima semana. Toda a comunidade pode participar das atividades, que são fundamentais para enriquecer o diálogo para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na segunda-feira (23) serão realizadas pré-conferências às 9 horas no núcleo de combate à dengue do Centro de Controle de Zoonoses (Rua M-14, 379, Cervezão) e às 13 horas no Conselho Tutelar (Rua 12, 1.462, Santa Cruz). Na terça-feira (24), as atividades serão às 8h30 no Cerest (Avenida 1, 759, Centro) e às 13h30 na USF Santa Elisa (Rua 25 entre avenidas 42 e 48). Na quarta-feira (25) haverá pré-conferências às 9 horas no anfiteatro 2 do Instituto de Biociências da Unesp (Avenida 24-A, 1.515, Bela Vista) e também às 9 horas na USF Jardim Novo (Rua 8-JN, 1.012); às 14 horas na USF Jardim Brasília (Estrada dos Costas, 1.349); e às 19 será realizada a pré-conferência organizada pela comunidade negra, que será na Philarmônica (Rua 5, 938, Centro). Na quinta e na sexta-feira a programação continua com mais dez pré-conferências. As pré-conferências serão realizadas até 31 de janeiro.

A Conferência Municipal de Saúde de Rio Claro será realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e Fundação Municipal de Saúde. A conferência realizada em Rio Claro será a etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de Saúde e ambas terão como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia”.

Para ser delegado (com direito a voz e voto) na Conferência Municipal é necessário participar de pré-conferência.

Ao final do processo as deliberações aprovadas na Conferência Municipal subsidiarão a gestão pública, bem como poderão ser encaminhadas no âmbito municipal, estadual ou nacional, por meio da 17ª Conferência Nacional de Saúde, e devem ser contempladas no próximo ciclo de planejamento do governo federal e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual de 2024-2027.

Mais informações podem ser obtidas com o Conselho Municipal de Saúde, que fica na Avenida 2, 238, Centro. O telefone para contato é o (19) 98455-1553 e o e-mail é [email protected].