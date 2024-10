Atendimento às famílias no Jardim das Palmeiras

Projeto mantido por voluntários atende famílias com fornecimento de cestas básicas, roupas e outros itens através da colaboração da comunidade

Voluntários que atuam no projeto Prateleira Solidária realizam campanha para arrecadação de leite. O projeto com sede no Jardim das Palmeiras atende famílias carentes fornecendo cestas básicas e o leite é um item necessário, principalmente nas casas onde moram crianças. Quem puder colaborar com a doação de litros de leite longa vida pode fazer a entrega na sede do projeto ou entrar em contato com as voluntárias, que farão a retirada na casa do doador.

No Prateleira Solidária, as famílias atendidas recebem uma cesta não somente com alimentos, mas também com produtos de limpeza e higiene e até ração para os animais de estimação. Mas tudo depende das doações da comunidade. Neste momento, o leite é o alimento mais necessários par a montagem das cestas. As voluntárias também realizam entrega de roupas, calçados, cobertores e absorventes. Nas datas comemorativas, como Dia das Crianças, também providenciam presentes.

O projeto

Tudo começou em 2020, quando Ângela Aparecida dos Santos deu início ao projeto, juntamente com Adriana Vellosa e Rosana Correa. Mas a ideia foi de Pablo, filho de Angela, “Tudo começou com meu filho, que viu esse projeto acontecendo em outra cidade e quis fazer aqui. Não imaginávamos que ganharia essa dimensão”, conta Angela.

Colabore

O projeto Prateleira Solidária fica na Rua 10, 1160 – Jardim das Palmeiras. O telefone para retirada na casa do doador é o (19) 99618-2828.