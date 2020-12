RAMON ROSSI

Após aprovação por unanimidade pelos vereadores de Araras, O Saema (Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras) está agendando o atendimento presencial para os munícipes aderirem ao Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos (Refis 2020) com o Saema, pelos telefones (19) 3543-5514 e 3543 5518.

O programa, ou Refis da água como é mais conhecido, permite que a população com débitos vencidos e não pagos até o dia 31 de julho de 2020 possam quitá-los com desconto de 100% nos juros e multas, refinanciando a dívida em até 24 parcelas, respeitando a parcela mínima de R$ 30,00 por mês.

A adesão, por agendamento, pode ser feita até o dia 7 de junho de 2021 no atendimento ao público do Saema, localizado na região central. Parcela única ou a primeira delas terão vencimento já no dia útil seguinte à negociação. As demais parcelas serão emitidas com vencimento até o último dia útil do mês do pedido de adesão, vencendo no mesmo dia, se solicitado no último dia do mês.

A não efetuação do pagamento na data do vencimento de três parcelas consecutivas ou alternadas ocasionará a rescisão do acordo, impedindo o devedor de participar novamente do programa.

Como parcelar dívidas com o Saema:

Adesão: até 7 de junho de 2021.

Local de atendimento: Posto do Saema no Centro – Rua José Bonifácio, 645, com agendamento prévio pelos telefones (19) 3543 5514 e 3543 5518

Parcelamento: Desconto de 100% nos juros e multas para pagamento em parcela única ou parcelamento em 24 vezes.

Quem pode participar: pessoas físicas e/ou jurídicas que tenham débitos com o Saema vencidos até o dia 31 de julho de 2020.