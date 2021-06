reprodução redes sociais

Desaparecido desde 29 de maio, o soldado da Polícia Militar Rodoviária, Leandro Martins Patrocínio, 30 anos, foi encontrado morto no último dia 6, na comunidade de Heliópolis, zona sul da capital paulista. Após buscas em cativeiro com o auxílio de cães farejadores e de denúncia anônima, equipes o localizaram num terreno baldio. Trajando moletom preto e calça branca, as vestimentas eram as mesmas que usava no dia do desaparecimento.

Ele foi visto, pela última vez, saindo da estação do metrô Sacomã em direção à comunidade e teria sido reconhecido por traficantes. Natural do Rio de Janeiro, Patrocínio estava lotado no 1º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, em São Bernardo do Campo, na rodovia Anchieta. O soldado daria expediente às 5h de domingo (30), mas não compareceu ao trabalho. Leandro, inclusive, já havia atuado no 3º Batalhão da Polícia Rodoviária em Rio Claro.

Tenente Larissa, que é, atualmente, comandante do Sistema da Rodovia dos Imigrantes, trabalhou com o policial militar rodoviário e relembra o seu caráter profissional. “O Sd. Patrocínio atuou, inclusive, conosco em Rio Claro até o meio do ano passado, sempre com grande profissionalismo. Era pró-ativo e dedicado, um policial atuante e exemplar para todos os companheiros, inclusive com sua motivação”, destaca a tenente.

A morte violenta do soldado, também, é outro desafio a ser superado por aqueles que conviveram e no dia a dia da corporação. “Infelizmente, a perda de mais um colega de farda – e ainda de maneira tão brutal – impacta muito toda a nossa tropa e, assim como a família, é uma grande perda e fica apenas a gratidão pelo tempo de convivência e serviços prestados à sociedade paulista”, reforça a profissional.

Até o momento, a Polícia Civil identificou três suspeitos de participarem do sequestro e morte do soldado Leandro Patrocínio. A motivação do crime segue em investigação. Ele foi enterrado no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Abaixo, confira a nota do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária sobre a morte de Leandro Martins Patrocínio:

O governador João Doria, também, prestou solidariedade ao soldado morto.