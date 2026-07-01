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Grupo interestadual com base em Goiás enganava vítimas com promessas de indenizações e exigência de pagamentos indevidos

A Polícia Civil de Piracicaba desmantelou, nessa segunda-feira (29), uma rede criminosa interestadual especializada no golpe da falsa advogada. A investigação, que partiu de denúncias de vítimas na região, revelou que o grupo operava em diversos estados, com sede em Goiás.

O esquema de fraude faturava cerca de R$ 200 mil por dia com os golpes aplicados em todo o país. Nos últimos meses, houve um aumento no número de vítimas e nos valores subtraídos por criminosos que se passam por advogados.

Eles abordam as pessoas com promessas de indenizações já concedidas, mas que, segundo os golpistas, exigiriam o pagamento de taxas para serem liberadas.

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Como identificar a fraude e se proteger

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem realizado campanhas de alerta para orientar os clientes. É fundamental não efetuar pagamentos nem fornecer informações pessoais em contatos feitos por telefone ou aplicativos de mensagens sem antes verificar a identidade do profissional.

Muitas vezes, os golpistas conseguem se apossar até mesmo dos números de telefone dos advogados, dificultando a identificação da fraude pelas vítimas. Diante da dúvida, a recomendação é sempre buscar contato pessoal ou por telefone fixo diretamente com o advogado contratado para confirmar a autenticidade do chamado.

Os criminosos utilizam informações sobre processos para convencer as vítimas, alegando a necessidade de pagamentos de taxas para a liberação de valores. Antes de realizar qualquer operação financeira, é crucial se certificar da identidade da pessoa que está fazendo o contato para evitar prejuízos.