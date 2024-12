A Polícia Civil de Santa Gertrudes esclareceu um homicídio ocorrido na Fazenda São Bento e prendeu um dos envolvidos no crime. A vítima, Marcelo Serafim Ferreira da Silva, foi encontrada sem vida em um prédio em ruínas, que aparentemente era uma antiga igreja, na área rural da cidade, no dia 9 de novembro de 2024.

A investigação teve início com a identificação da vítima, feita por seu tio que reconheceu o corpo de Marcelo no Instituto Médico Legal de Rio Claro. Durante os trabalhos, a polícia localizou a residência de Marcelo, onde ouviu o depoimento da ex-companheira que revelou detalhes do relacionamento com ele e seu envolvimento com drogas. Ela informou ainda que, no dia do crime, Marcelo, o filho dela e outras pessoas haviam feito um churrasco em sua casa.

A polícia obteve imagens de câmeras de segurança da região e identificou o veículo de um dos participantes do churrasco, um Volkswagen Gol branco, que ajudou a rastrear os envolvidos no caso. O proprietário e condutor do carro foi interrogado e confirmou a presença de mais dois homens e uma mulher no evento.

Ainda de acordo com esse proprietário do veículo, após uma série de passeios e paradas em tabacarias na cidade de Rio Claro e Santa Gertrudes, o grupo seguiu até uma estrada rural, onde o enteado, um outro homem e mais a vítima entraram em um prédio abandonado com Marcelo, enquanto o motorista do carro ficou no veículo com a mulher que estava no churrasco. Após algum tempo, apenas o enteado e o amigo retornaram ao veículo, sem a presença de Marcelo. O motorista relatou que, desconfiado do ocorrido, não fez perguntas, mas soubera posteriormente da morte de Marcelo.

Com base nessa confissão e o reconhecimento dos outros envolvidos, a polícia representou pela prisão temporária dos suspeitos, sendo o mandado de prisão concedido pelo Poder Judiciário. Apenas esse motorista do carro foi capturado. Os dois que entraram no prédio abandonado com a vítima e mais a mulher que ficou no veículo continuam foragidos. As investigações prosseguem para localizá-los.