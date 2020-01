Polícia Civil prende autor de homicídio que aconteceu em frente a bar no Progresso

A Polícia Civil de Rio Claro, sob o comando do delegado Alexandre Socolowski, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (23) e prendeu na Avenida 27 no Bairro do Estádio o autor do homicídio que ocorreu no dia 9 de janeiro em frente a um bar no Jardim Progresso.

Ele estava dormindo quando as equipes chegaram e ao ser abordado foi comunicado do mandado de prisão temporária por 30 dias e confessou ter cometido o crime porque estava sendo ameaçado de morte. “Ele nos disse que no passado aconteceu uma briga entre ele e a vítima e que depois disso passou a ser ameaçado de morte. Com medo de ser morto, preferiu ele matar o Hendrio primeiro”, disse o delegado responsável pelo caso.

A motocicleta também utilizada pelo autor para ir até o local e cometer o crime também foi apreendida pela Polícia Civil.

Motocicleta utilizada pelo autor do homicídio para cometer o crime também foi apreendida (Foto: Jornal Cidade)

O caso

Hendrio Wellington Palma, de 37 anos, foi morto com vários tiros na Rua 6 no Jardim Progresso. De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, testemunhas afirmaram que a vítima estava em um bar quando um outro indivíduo chegou de motocicleta e chamou pelo seu nome. Ao sair na calçada, Hendrio foi atingido pelos disparos e morreu no local.