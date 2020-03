Foi preso na manhã de hoje (4) o indivíduo que matou a tiros o concunhado em Santa Gertrudes. O crime aconteceu no dia 25 de fevereiro e vitimou Michel Ribeiro de Oliveira.

Em data anterior, o autor dos tiros já havia sido apresentado na delegacia pelo advogado e na oportunidade foi ouvido e liberado. Na manhã desta quarta, com o mandado de prisão temporária em mãos, expedido pelo Poder Judiciário, policiais foram até o imóvel onde o criminoso estava para o cumprimento da determinação. Ele tentou fugir mas foi abordado. Dentro de um saco de pães, na mesa da cozinha, a arma utilizada no homicídio foi localizada e apreendida.

O autor vai ser autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento do mandado de prisão. As diligências realizadas pela Polícia Civil de Santa Gertrudes tiveram o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

O crime

Michel Ribeiro de Oliveira, de 36 anos, foi baleado no dia 25 de fevereiro em Santa Gertrudes e morreu antes mesmo de ser socorrido. De acordo com o que as autoridades apuraram, a vítima teve uma discussão com o concunhado dois dias antes do crime. No dia dos fatos, o autor, ao ver Michel pela rua, sacou uma arma e atirou contra ele, fugindo na sequência. Ferida, a vítima entrou em seu veículo e saiu dirigindo para se salvar e, no desespero, acabou entrando com o carro na garagem de uma residência, onde morreu. Este foi o segundo homicídio registrado em Santa Gertrudes neste ano.