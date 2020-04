Policiais da 1ª Cia do 37º BPM/I, sob o comando do tenente Leopoldino, conseguiram esclarecer roubos realizados em Rio Claro, recuperar objetos e ainda prender um criminoso. A ocorrência teve início na manhã desta sexta-feira (17) após informações de que pela Avenida 62, no Jardim Panorama, havia um veículo Gol com produtos de origem duvidosa.

As equipes flagraram um indivíduo descarregando uma lixadeira do veículo em uma residência e realizaram a abordagem. No interior deste imóvel estavam duas mulheres e inúmeros objetos como televisores, celulares, computador, notebook e máquinas de construção que ninguém soube explicar a origem.

O trio foi levado até a delegacia e os policiais, em contato com vítimas recentes de roubos na cidade, reconheceram os produtos bem como o suspeito como sendo o autor da prática criminosa. Ele também foi apontado como um dos participantes do assalto a um empório de carnes na Avenida 26-A onde o proprietário do estabelecimento teve um prejuízo de mais de R$ 10 mil.

Diante dos fatos, o indivíduo ficou preso e as duas mulheres, ouvidas e liberadas.