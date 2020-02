Plantão policial: furtos e condenado capturado

Furto

Furto no Carnaval de Cordeirópolis aconteceu no sábado (22), a vítima é um rapaz de 21 anos, morador em Rio Claro, teve o seu carro furtado em Cordeirópolis e no início da madrugada desta segunda (24) esteve na cidade com primo para tentar localizar o carro e avistou GM Monza azul, placas de Santa Gertrudes com as rodas de seu carro furtado, acionou a PM, mas o condutor do Monza ligou veículo e foi embora, não tinha como provar que as rodas eram do carro da vitima.

Furto II

Furto em depósito de bebidas foi registrado no final da madrugada nesta segunda (24), na Avenida 44-A no Jardim Ipê, em Rio Claro. O averiguado, de 28 anos, foi localizado pela Polícia Militar e no local foram apreendidos 21 cigarros e 30 garrafas de bebidas. A maioria das bebidas eram alcoólicas e estavam em sacola plástica. Prejuízo de R$ 6 mil e o acusado estava com bicicleta, há imagens no local.

Foragido capturado

Foragido da Penitenciária II de Itirapina foi capturado pela Polícia Militar na noite de domingo (23), na Avenida 28-A na Vila Alemã. O capturado era um dos ocupantes de motocicleta no bairro em atitude suspeita e abordado pelos policiais, retornou ao sistema carcerário.