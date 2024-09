A poucas semanas do dia da eleição, marcada para 6 de outubro, o rio-clarense mostra que ainda não sabe em quem votará para vereador. É o que aponta a mais nova pesquisa de intenção de voto a vereador de Rio Claro. A cidade de Rio Claro conta com 313 candidatos e o Jornal Cidade, em parceria mais uma vez com o instituto Statsol realizou uma nova pesquisa em todas as regiões do município, divididas em 11 setores distintos, de 22 a 27 de agosto.

Os dados mostram o retrato do momento e foram levantados em 565 entrevistas individuais nos bairros. A margem de erro da pesquisa é de 4,5% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código de registro SP-07467/2024.

Para mais de 60% dos entrevistados, ainda há indecisão em quem depositar o voto para uma das 19 cadeiras do Poder Legislativo, o que é mais da metade das respostas dos eleitores. Para outros quase 6%, já há a definição de que votarão em branco/nulo. Ainda assim, repetindo a primeira pesquisa realizada em maio pelo JC/Statsol, o vereador Paulo Guedes (PP) foi o mais lembrado pelo eleitorado, com 2,80% das intenções.

O resultado aponta que o episódio registrado naquela semana em que a pesquisa foi realizada não comprometeu tanto assim a imagem de Paulo, que se envolveu numa briga no plenário contra o vereador Moisés Marques (PL). Ao se comparar com a pesquisa de maio, o índice de Paulo caiu, já que antes havia 3,48% das intenções.

Em seguida, no novo levantamento, o vereador Rafael Andreeta (Republicanos) aparece com 2,10% da preferência do eleitorado. Na sequência vem Moisés, líder da bancada do Partido Liberal, com 1,75%. O candidato Luís Frangueiro do Juninho (PRD) vem na quarta posição, com 1,40%. Ananias do Espetinho, do MDB, aparece com 1,05%, assim como o vereador Sivaldo Faísca (PL), Edson Locatelli (PSD) e o vereador Diego Gonzales (PSD), com os mesmos índices.

O vereador Hernani Leonhardt (MDB) tem 0,87% das intenções, da mesma forma que Zezinho do Povo (Agir), Daniel Lima (Novo), os já vereadores Rodrigo Guedes (União Brasil) e Adriano La Torre (PP) e a ex-vereadora Raquel Picelli (PSD). Os também vereadores Serginho Carnevale (PSD) e Irander Augusto (Republicanos) aparecem com 0,70%, mesmo índice de Elias Custódio (PSD).

A tabela com a nova pesquisa JC/Statsol continua com dezenas de outros nomes. Entre eles, estão alguns que também já são vereadores, como Carol Gomes (Podemos), Geraldo Voluntário (MDB), Luciano Bonsucesso (PL) e Val Demarchi (PL), os quatro com 0,52% das intenções cada um. O atual presidente Pereira (PSD) também aparece, com 0,35%, assim como Thiago Yamamoto (PSD) no mesmo índice.