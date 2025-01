Foto: Banco de Imagens da Unicamp

Liderança marcante na conquista da autonomia universitária paulista, o professor deixa legado de pesquisa e dedicação à ciência e à educação

Reitor da Unesp na época em que foi assinado o decreto que garantiu a autonomia universitária para as três universidades estaduais paulistas, em fevereiro de 1989, o geólogo, pesquisador e professor universitário Paulo Milton Barbosa Landim faleceu na noite desta terça-feira (14), aos 87 anos, na cidade de Botucatu.

Paulo Landim, que era também professor emérito da Universidade, título concedido em 1999, liderou a Reitoria da Unesp de 17 de janeiro de 1989 a 15 de janeiro de 1993 e foi o primeiro e talvez o gestor que mais tenha sentido os efeitos práticos da garantia da autonomia universitária, conquistada pela Constituição Federal de 1988 e materializada em São Paulo por meio do decreto estadual de fevereiro de 1989.

Um dos fundadores do curso de geologia da Unesp (no campus de Rio Claro), Paulo Landim era um pesquisador bastante atuante e reconhecido em sua área. Membro associado da Academia Brasileira de Ciências na área de Ciências da Terra e membro também da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, foi agraciado em 2002 com o título de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, ordem honorífica concedida a personalidades como forma de reconhecimento a contribuições para o desenvolvimento da ciência no Brasil.

Nascido na capital paulista, Paulo Landim se graduou em geologia pela USP em 1961 e se casou em seguida com Carminda da Cruz Landim. Ambos se tornaram docentes de institutos isolados que depois seriam reunidos para formar a Unesp em 1976. Professor Paulo Landim lecionou em São José do Rio Preto pouco mais de um ano e depois em Rio Claro, onde sua esposa já dava aulas. Passou então a ter uma vida familiar com muitas intersecções com o ambiente unespiano: os filhos estudaram na Unesp e duas filhas se tornaram professoras da Universidade.

“A Unesp é a melhor experiência de universidade multicâmpus que existe no Brasil”, afirmou Paulo Landim à TV Unesp no especial em homenagem ao 40º aniversário da Universidade. No câmpus de Rio Claro, professor Landim dá nome do Museu de Paleontologia e Estratigrafia que reúne um acervo de coleções de fósseis e rochas sedimentares e ligado ao Departamento de Geologia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, unidade universitária dirigida pelo docente de 1981 a 1984.

Mesmo depois de aposentado, seguiu por décadas contribuindo de forma ativa com a Universidade, sempre muito presente. Seja na pós-graduação, como docente voluntário ou participando de confraternizações e encontros ligados à Universidade. Em 14 de dezembro do ano passado, um mês antes de seu falecimento, esteve na festa de 40 anos de uma turma de geólogos egressos da Unesp (1980-1984), segundo o relato de Solange Bongiovanni, integrante daquela turma e hoje docente aposentada da Unesp.