Treinos acontecem no Estádio Schmidtão, casa do Rio Claro FC

O Rio Claro FC também conhecido como Galo Azul já iniciou os treinamentos para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Objetivo é conquistar o acesso

O Rio Claro Futebol Clube se prepara para iniciar a disputa do Campeonato Paulista Série A2 deste ano no próximo dia 16 de janeiro. No dia anterior, 15, a competição terá início. E o Galo Azul já sabe em quais horários e dias vai enfrentar seus adversários dentro e fora de casa.

De forma geral, as 16 equipes se enfrentam em turno único classificando as oito melhores às quartas de final, quando se enfrentam em jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis. Confira a seguir a tabela com os dias, horários e detalhes dos jogos do Rio Claro FC.

Vale lembrar que o Rio Claro Futebol Clube vem anunciando seus jogadores que farão parte do elenco que disputará o Campeonato Paulista Série A2 em 2025. Já foram apresentados 20 atletas, além da confirmação anterior de que André Gaspar volta a ser o técnico do time para a disputa.

Gaspar realizou trabalho à frente do clube durante a Série A2 de 2024. Ele volta ao Rio Claro FC após uma passagem pelo futebol chinês no segundo semestre.

Com uma carreira consolidada no futebol internacional, André Gaspar acumula experiências em clubes como o Red Bull Bragantino (2009-2014), Daegu FC, da Coreia do Sul (2015-2019), Al Hazem, da Arábia Saudita (2020-2021), e Borneo Samarinda, da Indonésia (2022-2023).