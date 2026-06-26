Paróquia de Snta Cruz, Rio Claro (SP)

Jubileu de Diamante em 2026 marca seis décadas de enraizamento espiritual e crescimento na comunidade de Rio Claro

A comunidade paroquial da Santa Cruz, em Rio Claro, está em festa com o anúncio da celebração dos 60 anos de sua instalação em 2026. Este jubileu promete iluminar a memória de fé que marcou gerações na cidade.

O Ano Jubilar será um convite à gratidão e à esperança, lembrando todos aqueles que ajudaram a construir a história da paróquia desde 1966. Também renova o compromisso das famílias que hoje animam a vida pastoral e social.

A Santa Cruz foi elevada a paróquia em 12 de outubro de 1966 e instalada oficialmente em 30 de novembro do mesmo ano, sob a condução do então bispo diocesano, Dom Aníger Francisco Maria de Melillo.

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Desde então, sua trajetória tem sido marcada por crescimento, vitalidade e profundo enraizamento na espiritualidade dos Padres Estigmatinos. Essa congregação administra a paróquia desde sua origem e está presente em Rio Claro desde 1916.

Atualmente, a paróquia é conduzida pelo pároco Padre Jiucinei Vandes de Jesus Cambui, com o apoio do vigário Padre Antônio Carlos.

Ao lado da Igreja Matriz, encontram-se o histórico prédio do antigo Colégio Santa Cruz, hoje sede da Cúria da Província Estigmatina, e o prédio da sede social que homenageia o saudoso Padre Simeão Di Lenardo.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Legado de fé e serviço

Ao longo dessas seis décadas, diversos sacerdotes deixaram sua marca na comunidade, guiando gerações na fé e na caridade.

Entre os mais lembrados estão Padre Dalton Chaves, Padre Augusto Casagrande, Padre Xaxa, Padre Devanir da Silva, o rio-clarense Padre Jacob Jovino Tomazella, além dos irmãos religiosos Luiz Zanchetta e Romão Ruiz.

A paróquia também abrange as capelas Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora das Dores, que são importantes pontos de encontro e espiritualidade para suas respectivas comunidades.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Programação do Ano Jubilar

Com o lema “60 anos a Luz de Cristo”, celebrar o Jubileu é mais do que recordar fatos. É reconhecer que cada etapa desta história foi construída pela fé de um povo e pela entrega de tantos religiosos.

Uma programação especial com diversas atividades religiosas, celebrações e confraternizações ocorrerá até o mês de novembro. Os detalhes serão disponibilizados durante as missas e nas redes sociais da paróquia.

Instagram: @paroquia_santacruzrc

Facebook: @ParoquiaSantaCruzRC

Que o Ano Jubilar seja, para todos, um tempo de renovação espiritual, comunhão e alegria.