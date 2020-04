O Instituto Adolfo Lutz no município já recebeu os dois equipamentos cedidos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro para a realização de exames que diagnosticam o coronavírus. A parceria, anunciada em primeira mão pelo JC dias atrás, é fruto de uma iniciativa da Unesp que criou um Grupo Executivo Anti-Covid-19 para discutir e colaborar na criação de medidas de enfrentamento ao Covid-19 na cidade.

Com a cessão das máquinas, o laboratório regional do IAL poderá fazer aproximadamente 90 exames por dia, informa a Prefeitura. O número elevado fortalecerá os resultados da demanda de 26 municípios da região de Rio Claro, que serão atendidos pelo Instituto. Treinamentos dos funcionários do órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde e da própria Universidade foram realizados na capital paulista.

A Fundação Municipal de Saúde não mais precisará enviar as amostras dos pacientes com suspeita da nova doença para a capital. “Com isso os exames RT-PCR de coronavírus poderão ser realizados aqui, dando uma resposta mais rápida aos pacientes com síndrome respiratória e seus familiares”, observa o prefeito João Teixeira Junior.

Os exames RT-PCR fazem uso de biologia molecular e detectam o vírus na amostra, identificando o período em que o vírus está agindo no organismo. Em Rio Claro a situação sobre a demora nos resultados dos exames realizados na capital começou a se normalizar. Diante da demanda dos 645 municípios do Estado, o tempo de espera passava de duas semanas, agora, está em menos de uma semana. Com a realização dos exames na cidade, a expectativa é de poucos dias para o resultado ser notificado.

Em entrevista recente, o Prof. Dr. Henrique Ferreira da Unesp, responsável pela articulação com o IAL, declarou que “neste momento em que enfrentamos uma condição inusitada de pandemia, onde vidas estão em risco, iniciativas articuladas, rápidas e assertivas fazem a diferença”.

Rio Claro

O município já contabiliza sete mortes ocasionadas por Covid-19. Até ontem (29), eram 10 casos suspeitos em investigação.