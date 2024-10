Gustavo Perissinotto e Maria do Carmo, sua vice, durante a campanha eleitoral para as eleições municipais de 2024. Foto: Divulgação/Redes Sociais

Na conta dos mais de 56 mil votos obtidos pela chapa, vice-prefeita eleita recorre a 2020 para lembrar seu poder de voto

Terminada a eleição, é hora de assentar grupos e lideranças políticas dentro do grupo de apoio ao prefeito reeleito Gustavo Perissinotto (PSD). Quem colocou seu nome pra jogo agora colhe os frutos, sejam eles de boa ou inexpressiva votação, o que pode afetar o “mapa” da divisão de secretarias e cargos entre os partidos. Inclusive o espaço do MDB, partido da vice-prefeita eleita Maria do Carmo Guilherme.

Em entrevista à rádio Jovem Pan News na última segunda-feira (14), Maria foi clara quando questionada sobre sua participação na votação de 56.056 votos obtida pela chapa. “As pessoas que votaram em mim em 2020 retribuíram agora em 2024. É um trabalho que eu fiz e continuei. Acaba uma eleição, no dia seguinte começa outra”. Em 2020, Gustavo foi eleito com 33.015 votos; Maria do Carmo foi a segunda colocada com 21.945 votos. Ao longo da campanha, circulou nos bastidores a informação de que Maria e o MDB já foram informados por Gustavo que ela não será o nome escolhido para sua tentativa de indicar o sucessor nas próximas eleições, em 2028. Pelo menos nas contas, segundo deixou claro na entrevista, Maria do Carmo sabe que o que conta mesmo é o voto digitado na urna.

“Na realidade, não foi conversado ainda, eu conversei mais com o União, que é o Rodrigo, meu irmão, a gente conversa diariamente. O Rodrigo, o que for projeto para a cidade, ele vai votar, com certeza, e estaremos fiscalizando. Passada a eleição, tudo que foi prometido já foi por água abaixo (….) acredito que o PL também, estarei conversando com a Néia, com os vereadores, acredito que segue o mesmo caminho”, disse Rogério Guedes, vice-prefeito e candidato às eleições de outubro, falando sobre a bancada de oposição ao prefeito Gustavo na Câmara.

Rogério Guedes na Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação

Hora errada – em plena quinta-feira (17) de anúncio de aumento das horas de falta d´água no rodízio da ETA 1, um vídeo mostrando vazamento no reservatório do Jardim Novo i circulou em grande escala pelo WhatsApp entre os moradores de Rio Claro (foto abaixo). O Daae divulgou nota informando que o vazamento já havia sido solucionado na quarta-feira (16). “Houve furto na fiação deste reservatório, o que ocasionou em vazamento momentâneo de água. A autarquia tem um sistema de controle dos reservatórios da cidade e imediatamente verificou alteração neste local, executando o conserto do vazamento logo em seguida”.

Imagem retirada do vídeo que circulou nas redes sociais na última quinta-feira, dia 17

lll Na gaveta

Na quarta-feira, no Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan News, dia da tradicional entrevista com o prefeito Gustavo Perissinotto, muitos ouvintes enviaram questionamentos sobre o início do rodízio de água em Rio Claro, coincidentemente logo após as eleições do último dia 6. Mas quem veio ao programa foi o diretor técnico, Denilson Massaferro. Mas a pergunta segue aqui a espera do prefeito.

lll Ressaca eleitoral

Os ouvintes lembram que nada mudou do período da campanha eleitoral para o pós-eleição em relação à situação hídrica do município, e também questionam se a demora em implantar o rodízio não teria piorado a situação da escassez de água no município. As eleições acontecerem em 6 de outubro. No dia 9, chegou aviso de multa para desperdício e no dia 12 começou o rodízio.

lll Tem ou não?

Durante a campanha, aliás, o então candidato à reeleição Gustavo chegou a alardear uma “tranquilidade” hídrica de Rio Claro em relação a outras cidades quando falava sobre seus feitos. Na prática, porém, as medições do Daae já demonstravam que a situação era crítica, tudo devidamente registrado nos comunicados emitidos pelo departamento pedindo uso racional da água para a população.