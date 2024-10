São positivas as notícias do quadro de saúde do padre Jocelir Leo Vizioli, 57 anos. Internado há mais de 10 dias na Santa Casa de Rio Claro, o comandante do Santuário Nossa Senhora do Caravaggio, na região do Bonsucesso, sofreu um infarto recentemente.

De acordo com as informações oficiais publicadas na página do Santuário, o padre “não se encontra mais em estado grave e está evoluindo muito bem”. O comunicado também afirma que ele permanece na UTI e já realiza fisioterapia cardiopulmonar. É reforçado também que a comunidade siga em oração para a sua alta hospitalar.

Padre Jocelir nasceu em Vanini (RS), mas se considera rio-clarense de coração já que há muitos anos realiza um trabalho de evangelização no município. Em 2021 inaugurou o maior santuário do mundo dedicado a Nossa Senhora de Caravaggio. São mais de cinco mil e duzentos metros de área construída para abrigar 8 mil pessoas sentadas.

Alerta

Um alerta também é feito em relação a pessoas de má fé que estariam usando o nome do Santuário e do padre neste momento de maneira indevida: “Temos recebido relatos sobre a criação de perfis falsos no Facebook que estão enviando solicitações de amizade em nome do Padre Jocelir. Pedimos que fiquem atentos e não aceitem solicitações de perfis que não sejam da conta oficial facebook.com/PadreJocelir e @padrejocelir. Caso recebam mensagens suspeitas, nos informem através do nosso WhatsApp (19) 99217-9840”, informou a assessoria do Padre Jocelir.