A Orquestra Filarmônica de Rio Claro – OFRC, Cia Ópera São Paulo, Consulado Geral da Itália em São Paulo e Instituto Italiano di Cultura de San Paolo trazem para a cidade Gianni Schicchi, considerada uma das obras mais perfeitas da história das óperas italianas. O espetáculo será encenado no dia 23 de setembro em Rio Claro, às 19 horas, no Teatro do Centro Cultural, e no dia 24 no Teatro Municipal de Cordeirópolis, no mesmo horário.

Quem assina o espetáculo é Paulo Esper, diretor-geral e artístico da Cia Ópera São Paulo, responsável pela produção de mais de 1.500 encenações entre óperas, recitais e concertos com os mais renomados cantores e músicos brasileiros.

Em Rio Claro, a apresentação da Ópera será em espaço híbrido, com a presença de público no teatro do Centro Cultural Roberto Palmari e transmissão ao vivo pelas redes oficiais da OFRC. O ingresso será um quilo de alimento não perecível e não serão feitas reservas antecipadas. Em Cordeirópolis o evento será apenas presencial, também com arrecadação de alimentos que, posteriormente, serão doados para o Fundo Social dos respectivos municípios.

A ópera Gianni Schicchi vai passar por dezoito cidades do estado de São Paulo com produção da Cia da Ópera e em Rio Claro e Cordeirópolis conta com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Whirlpool, apoio Astra.