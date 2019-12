“Operação Natal” nas estradas segue até quinta (26)

Segue até as 23h59 de quinta-feira (26) a Operação “Natal 2019”, nos mais de 22.000 quilômetros da malha rodoviária do Estado de São Paulo. Durante todos esses dias, a atuação do Policiamento Rodoviário será na prevenção criminal e na segurança do trânsito, verificando principalmente o excesso de velocidade, a embriaguez na condução dos veículos, as ultrapassagens proibidas, o uso de cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, o uso do celular ao volante, além do uso de capacetes por motociclistas, contribuindo, desta forma, para a redução de mortes no trânsito.

O Policiamento Rodoviário permanecerá em regime especial de trabalho, com redução de folgas e emprego do efetivo administrativo, potencializando a ação ostensiva, atuando de forma estratégica, em dias, horários e locais conforme o volume de tráfego e índices de vulnerabilidade.

Serão em média 1.549 homens e mulheres, por dia, empregados de forma estratégica em 125 Bases Operacionais fixas. O efetivo de serviço conta, ainda, com o monitoramento por câmeras, etilômetros, radares (portáteis e móveis) para aferição de velocidade, binóculos para a fiscalização de infrações em movimento, entre outros equipamentos.