Obra sem sinalização afeta visibilidade e provoca acidente em cruzamento

Um morador levantou mais um alerta na tarde desta segunda-feira (20). Problema recorrente na cidade de Rio Claro, a falta de sinalização em obras públicas e privadas nas vias de circulação continua provocando queixas e, consequentemente, problemas.

Desta vez, um caminhão de uma empresa de gás natural estava estacionando na Avenida 24 com a esquina da 1-A, dificultando a visão dos motoristas. De acordo com o munícipe Piero Manucci, que fez o alerta nas redes sociais, houve colisão no local. “Por três vezes, houve freadas desesperadas. Até que, enfim, dois carros bateram”, relata Manucci.

Na sua opinião, é preciso sinalizar a área para que acidentes sejam evitados. “É possível e correto fazer um trabalho assim, sem um funcionário que sinalize aos carros a possibilidade de passar ou a necessidade de esperar?”, questiona.

A referida empresa está implantando gás natural encanado na cidade para residências e comércios. Nesta semana, o serviço chegou à região central, na Avenida 3. A ideia do projeto é expandir a rede em 196 quilômetros e ampliar o fornecimento do gás natural encanado para 44 bairros de Rio Claro.

As obras serão divididas em fases, começando pelo Jardim Quitandinha, Bairro do Estádio e Consolação, onde 37% dos moradores já aderiram ao serviço. A finalização total do projeto está prevista para o segundo semestre de 2021.