Como se explica o amor? O resumo para uma boa parcela da população mundial é o nascimento dos netos! A reconstrução diária de um sentimento que parece aflorar conforme os sorrisos são abertos, os passos começam a ficar firmes e um universo de possibilidades se vislumbra, dentro de um mundo completamente desconhecido, mas inteiramente recheado dele: o amor.

Dia 26 de julho, última sexta-feira, foi celebrado o Dia dos Avós. A data foi escolhida por ser o dia de Sant’Ana e São Joaquim, avós de Jesus.

A chegada de um bebê muda não só a vida dos pais, mas de toda a família. Os corações se aquecem com aquela quantidade imensa de amor e expectativa. Para a escritora e revisora Sandra Baldessin, a mudança foi tão grande que a fez trocar de endereço, juntamente com seu marido, Valdir Baldessin, e avô de suas duas netas.

A chegada de Manuela na vida da família, hoje com seis anos, preencheu os corações e tornou-se uma das experiências mais especiais da vida do casal de avós.

“É uma das experiências relacionais mais gratificantes da vida. No meu caso, a primeira neta, Manuela, que vai completar sete anos em agosto, nasceu quando eu estava com 56 anos e já com saudade de ter cheirinho de bebê impregnado nas roupas, na vida. Ser avó é retomar o fio de pertencimento da família”, conta Sandra.

Com o filho Levi e a nora Tatiane morando em outra cidade, a escritora e o marido viram-se fisicamente distantes e tomaram uma decisão: Sandra e Valdir fizeram as malas e resolvem que viver perto da família é o melhor a ser feito.

“Meu marido e eu decidimos que não tinha razão para ficar longe do nosso núcleo familiar mais próximo, o filho Levi, minha nora Tatiane e as netinhas, Manuela e Ana, essa última que nasceu em setembro de 2023, quando já estávamos morando aqui, em Bady Bassitt. A pandemia foi um divisor de águas nessa tomada de decisão, pois nunca tínhamos ficado tantos meses sem estar com a família, e o isolamento trouxe uma reflexão muito forte sobre o que realmente importa. Continuo trabalhando bastante, pois meu trabalho sempre foi remoto, mas agora com a possibilidade de estar com as netas sempre”, explica.

TEMPO COM ELAS

Sobre como aproveita seu tempo com Manu, de seis anos, e Ana, de apenas 10 meses, Sandra conta que é para lá de animado e cheio de atividades.

“Procuro resgatar aquilo que vivenciei como neta. As minhas avós foram muito importantes em minha vida, deixaram um legado de amor e histórias. Brincamos de ‘emendar histórias’. Eu começo e a Manuela continua inventando. Brincamos de bonecas, de clínica veterinária, cuidamos da horta e das orquídeas, lemos juntas… Manuela também adora fazer caminhadas com o vovô. Meu marido participa de todas as atividades, é uma oportunidade única na vida. Com os filhos você não tem, muitas vezes, essa disponibilidade. A Ana ainda é bebê, mas já presta muita atenção quando a vovó conta histórias, e é apaixonada pelos fantoches que a vovó manipula, principalmente o Bilito”, fala.

A escritora encerra convidando você, avô ou avó, a refletir sobre uma pergunta: o que significa ser avó para você? Compartilhe sua resposta, seja em seu coração, com sua família, ou através das redes sociais do JC.

“É um reencantamento da vida. Para a criança, o mundo nasceu junto com ela, e nós, que convivemos com elas, temos o privilégio de redescobrir o belo nas coisas banais do cotidiano. As perguntas que fazem, as explicações que nos dão, tudo é novinho em folha… Acredito que isso influenciou, inclusive, a minha escrita”, finaliza Sandra Baldessin.