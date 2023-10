No Dia Nacional do Livro, celebrado neste domingo, 29 de outubro, conheça alguns locais na cidade de Rio Claro onde você pode ter acesso a acervos riquíssimos e recheados de muita história e conhecimento

Comemora-se neste domingo, dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro. Considerado o principal instrumento do saber, o livro ganhou essa data em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, ainda em 1810. Foi nessa época que o Brasil recebeu seu primeiro acervo, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil.

Segundo o Ministério da Educação, os livros, independentemente do gênero, são a porta de entrada para o aprimoramento do vocabulário e para a dinamização do raciocínio e da interpretação. Reforça-se também o grandioso papel dos livros no desenvolvimento da escrita, já que eles auxiliam na formulação e na organização de linhas de pensamento.

Em Rio Claro existem quatro bibliotecas vinculadas à Prefeitura. O Gabinete de Leitura, com um acervo de mais de 30 mil livros, localizado na Avenida 4, 427, no Centro. A biblioteca do Centro Cultural, com 90 mil livros e fica na Rua 2, 2880, na Vila Operária. A biblioteca do Cervezão, que possuí 30 mil livros e fica na Rua M-15, 411 e a biblioteca do Mãe Preta, que possuí em seu acervo 15 mil livros, e está na Avenida 1, CEU Mãe Preta.

FUNCIONAMENTO – De segunda a sexta-feira o Gabinete de Leitura e a biblioteca do Centro Cultural abrem das 8 às 17 horas e as do Cervezão e do Mãe Preta, das 8 às 16 horas. Aos sábados o Gabinete de Leitura abre das 8 às 3 horas e as bibliotecas do Centro Cultural e Cervezão, das 8 às 12 horas. A do Mãe Preta não abre aos sábados.

FIQUE SÓCIO – Ficou interessado em consumir a literatura presente nas bibliotecas municipais? Não perca tempo! Para ficar sócio basta levar RG e comprovante de residência, e pagar taxa de R$ 5,00. Essa taxa deve ser paga a cada três anos.

No município não há acervo digital. Neste momento, o sistema de bibliotecas públicas de Rio Claro está tendo os títulos relacionados em um sistema único, para que os usuários possam saber se o título que está procurando faz parte do acervo municipal e qual das bibliotecas tem o exemplar. Embora essa ação ainda esteja em andamento, boa parte dos títulos já foram catalogados e podem ser consultados no endereço bibliotecas.rc.sp.gov.br.

Informações sobre cada espaço pode ser conseguida através do contato telefônico. Para falar no Gabinete de Leitura o número é 3532-4077, na biblioteca do Centro Cultural 3522-8000, no Cervezão o telefone é 3532-1947 e no Céu Mãe Preta 3524-1380.

TROCA DE LIVROS – Além das bibliotecas disponíveis, a população de Rio Claro encontra uma outra forma de adquirir conhecimento e movimentar o setor da literário do município. O surgimento do espaço A Casinha, onde acontecem trocas de livros, mudou a vida de seu idealizador, Renato Tobaldini, de 54 anos.

“Através dos livros consegui dar um novo rumo à minha vida, a leitura transforma a vida das pessoas. Sou do ramo e agora estou realmente fazendo aquilo que gostaria”, conta. No espaço há cerca de cinco anos, Renato recebe pessoas que estão interessadas em trocas de livros, doações e também compras.

“Aqui a pessoa pode trazer um livro e trocar por outro, temos apenas uma pequena taxa de manutenção, ela pode doar livros também e caso não tenha condição de contribuir com os valores simbólicos cobrados para a manutenção do projeto, o livro é entregue como doação”, fala o empresário.

A Casinha fica na Rua 5, 13, na Vila Santo Antônio e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 e as sábados, das 9 às 13 horas. Durante a visita da reportagem do JC à A Casinha, Edna Corazza entregava livros no local e falou brevemente sobre a importância da leitura.

“A leitura abre a mente da gente, o coração, então acho que todos deveriam ler, incentivar as crianças a ler desde a primeira infância. Eu gosto muito de ler, acredito que todos lendo saberiam das histórias reais, teríamos um mundo melhor com mais leituras”, finaliza.