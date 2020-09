Os motoristas devem redobrar a atenção ao transitarem pela Rua 9, no bairro Boa Morte em Rio Claro. Um conjunto de semáforos está sendo instalado no cruzamento com a Avenida 11. O equipamento ainda não está em operação.

Os novos semáforos começaram a ser colocados nos últimos dias e a previsão é de que sejam ativados nesta próxima semana. A Rua 9 registra diariamente grande movimento e as avaliações técnicas do setor municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário indicaram a necessidade de ampliar o controle de fluxo de veículos na via.

A orientação do município é para que os condutores respeitem a sinalização e regras de trânsito para garantir um tráfego mais seguro.