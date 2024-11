Na última quarta-feira, 13 de novembro, a construtora Vilaurbe promoveu o evento de lançamento do @22 Lago Azul, seu novo empreendimento residencial em Rio Claro. O evento, realizado no plantão de vendas da construtora, reuniu clientes e parceiros para a inauguração oficial do apartamento decorado e a abertura das vendas.

Com um projeto que une sofisticação e inovação, o @22 Lago Azul é um condomínio com uma torre única, composta por 108 apartamentos de 54m² e 57m², com 2 dormitórios (sendo 1 suíte) e varanda gourmet, oferecendo o máximo de aproveitamento do espaço, com um design moderno e funcional.

“Nosso projeto arquitetônico partiu do Lago Azul, então ele traz consigo a ideia de facilidades no condomínio, voltadas para o bem-estar e saúde, e foi projetado para gerar conexão entre os ambientes e, principalmente, entre as pessoas. Além disso, temos plantas modernas com opção de integração, o que pode ser experimentado no nosso apartamento decorado”, comenta Amanda Santos, Gerente de Projetos da Vilaurbe.

Um dos grandes diferenciais do empreendimento é o lazer na cobertura, com uma vista panorâmica do Lago Azul, um dos cartões postais da cidade. Com espaços interligados, a área de lazer permite que todos aproveitem momentos juntos, seja no salão de festas, na piscina ou no espaço kids, com esses ambientes funcionando como um só, conectando as pessoas. SPA com sauna, sala de massagem e espaço beauty, além de espaço fitness, coworking e mini market, completam os itens de lazer e conveniência da cobertura.

“O conceito da campanha, ‘Conecte-se à Vida’, reflete a essência do empreendimento: um lugar onde você pode se reconectar com o que realmente importa. Seja praticando esportes no parque, curtindo um momento de lazer na piscina ou aproveitando o espaço pet com seu animal de estimação, o @22 Lago Azul foi projetado para proporcionar uma vida plena e integrada, onde a conexão com a natureza, a saúde e o bem-estar se tornam parte da rotina”, explica Amanda Carneiro, analista de Marketing.

O @22 Lago Azul está com vendas abertas, com unidades a partir de R$347 mil, que podem ser adquiridas diretamente com a construtora, com condições facilitadas. Para quem deseja conhecer o empreendimento, é possível visitar o apartamento decorado e sentir na prática a qualidade e o cuidado com cada detalhe. O decorado está localizado no plantão de vendas da Vilaurbe, na Rua 9, esquina com a Visconde de Rio Claro.

Para saber mais, acesse arroba22.com.br e confira o empreendimento que está redefinindo o conceito de morar bem em Rio Claro.

Conheça mais da construtora que tem sua origem na Espanha

Com quase 14 anos de experiência no mercado da construção civil no Brasil e sede em São Carlos (SP), a Vilaurbe já realizou o sonho de mais de mil famílias apenas no interior do Estado de São Paulo, unindo modernidade, projetos arquitetônicos diferenciados e bem localizados.

Além de estar presente no mercado brasileiro, a Vilaurbe faz parte de um grupo que possui obras na Espanha e no Caribe, contribuindo com o crescimento das regiões em que atua, sempre de forma socialmente responsável e preocupada com o meio ambiente. Inclusive, os nomes de seus empreendimentos no Estado de São Paulo são inspirados na Espanha. A linha @22, por exemplo, é inspirada no distrito 22@ de Barcelona, um exemplo de urbanismo inovador que integra moradia, lazer e sustentabilidade em um ambiente compacto e eficiente. Assim como no modelo catalão, o @22 promove uma convivência harmoniosa entre os moradores e a natureza, valorizando a mobilidade sustentável e o bem-estar.

Atualmente, a Vilaurbe está com quatro obras em andamento nas cidades de São Carlos, Lençóis Paulista e Rio Claro, todas com sucesso de vendas e satisfação dos clientes. É possível conhecer mais sobre seus empreendimentos no site da empresa.

Além do contato pessoal nas etapas de venda dos apartamentos, os clientes podem acompanhar de forma virtual, pelo site da construtora e redes sociais, todos os lançamentos da empresa, o andamento das obras, obter informações institucionais e financeiras, e ter o compromisso total da empresa com seus clientes.