Teve início nesta segunda-feira (31) o prazo da Justiça Eleitoral em que é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Cada sigla que pretende disputar a eleição municipal de 2020 terá até o dia 16 de setembro para bater o martelo sobre nomes que entrarão no pleito. A cidade de Rio Claro já registra 11 pré-candidatos(as) à Prefeitura, conforme os próprios partidos anunciaram anteriormente.

Meses atrás o atual prefeito João Teixeira Junior (DEM) anunciou que tentaria a reeleição. A dúvida, no entanto, é de quem será o candidato a vice, uma vez que o atual Marco Bellagamba não se afastou da Secretaria da Segurança e, com isso, fica impossibilitado de poder entrar na disputa. Nos bastidores, sabe-se que os partidos da sua base devem indicar pretendentes ao cargo. O mais em alta é Paulo Guedes (PSDB), que também fora indicado como pré-candidato a prefeito anteriormente pelos tucanos. Cabe agora a decisão se os partidos continuarão juntos ou seguirão caminhos separados. Ainda dentro do atual grupo do Democratas, quem anunciou no sábado (29) ser pré-candidata a prefeita foi Neia Magalhães, uma das lideranças do Democratas Mulher e que se coloca como opção a Juninho para a convenção do partido.

Uma chapa já anunciada há algumas semanas, conforme reportagens no JC, é a do pré-candidato a prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) com o pré a vice Rogério Guedes (PSL), o que deve ser oficializado na convenção. O PSOL também já anunciou uma chapa pronta com a professora Aldenir Cardoso pré-candidata a prefeita e Henrique Bonaldo a vice. O PSB tem a professora Márcia Berbel como pré-candidata a prefeita e Neto Canaã para vice. Já o PSC indica o nome do médico Affonso Salati como pré-candidato a prefeito pela sigla e Edmilson Gomes da Silva a vice.

Outros partidos anunciaram pré-candidaturas ao Poder Executivo, porém apenas a prefeito(a), sem nenhum nome ao cargo de vice. O MDB, por exemplo, tem a vereadora Maria do Carmo Guilherme indicada como pré-candidata a prefeita, enquanto o PTB tem o ex-vereador Valdir Andreeta como nome a prefeito. O PT Rio Claro anunciou João Guilherme como pré-candidato a prefeito e o PDT lançou como pré-candidato a prefeito o Delegado Nivaldo.

Prazo

Dia 16 de setembro será o último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.